Nachbarschaftsstreit im Norden endet blutig – Frau sticht Mann nieder

Ein Nachbarschaftsstreit in Adendorf (Kreis Lüneburg) endete am Samstagnachmittag mit einem lebensgefährlich verletzten Mann. Er wurde offenbar von einer Nachbarin mit einem Messer niedergestochen.

Wie die Polizei sagte, kam es in den Mittagsstunden an der Zufahrt zu einem Grundstück am Papageienweg zu einem zunächst verbalen Streit und Drohungen zwischen einer Frau (36) und ihrem Nachbarn (49). Dieser eskalierte kurz darauf.

Gewalttat in Adendorf: Mann notoperiert – Verdächtige in Haft

Laut Polizei griff die 36-Jährige zu einem Stichwerkzeug und stach auf den 49-Jährigen ein. Dadurch wurde er lebensgefährlich verletzt.

Nach einer Notoperation sei sein Zustand aber wieder stabil. Die Tatverdächtige wurde vorläufig festgenommen. Sie soll einem Haftrichter vorgeführt werden.