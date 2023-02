Große Suchaktion nach Unfall bei Hamburg

Nach einem Verkehrsunfall in Seevetal (Landkreis Harburg) ist es am Montagabend zu einer großen Suchaktion nach möglichen verletzten Autoinsassen gekommen. Ein Autofahrer hatte einen in einem Graben liegenden Pkw entdeckt und die Rettungskräfte alarmiert.

Laut Polizei habe ein Autofahrer gegen 21 Uhr den Notruf gewählt und einen Verkehrsunfall in der Straße Grüner Deich gemeldet. Hier sei ein Fiat von der Straße abgekommen und habe an einem seitlichen Abhang in einem Wassergraben gelegen. Mehrere Rettungskräfte und die Polizei rückten an.

Suchaktion mit Drohnen bei eisigen Temperaturen

Bei Eintreffen der Retter fehlte von den Insassen jede Spur. Wegen der Temperaturen um den Gefrierpunkt wurde eine große Suchaktion nach möglichen Verletzten gestartet. Mit Drohnen und Taschenlampen wurde die Umgebung abgesucht. Diese Suche wurden nach gut zwei Stunden ergebnislos abgebrochen.