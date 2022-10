Streit zwischen Lehrerin und Hotelier eskaliert – Klassenfahrt abgebrochen

Auf einer Klassenfahrt geriet eine Lehrerin mit dem Hotelier ihrer Unterkunft in einen Streit – am Ende musste die Polizei kommen. Der Grund: ein Lichtschalter.

Die drei sechsten Klassen der IGS Querum in Braunschweig waren Ende September auf Klassenfahrt im Landkreis Harz (Sachsen-Anhalt) gewesen. In einem Hotel in einem Ortsteil von Thale kam es dann zum Streit zwischen einer Lehrerin und einem Hotelier.

Der Grund sei ein nicht funktionierender Lichtschalter gewesen. Die Frau habe gegenüber der Polizei ausgesagt, dass der Hotelier sie dabei gestoßen und leicht verletzt habe. Dieser hätte ihr zudem Hausverbot erteilt, so berichtet es der NDR nach Informationen der Polizei Halberstadt.

Die Klassenfahrt wurde abgebrochen und Eltern mussten ihre Kinder am späten Abend aus dem Harz abholen, wie es vom Landesamt für Schule und Bildung hieß.

Sowohl Schülerinnen und Schüler als auch Lehrerinnen und Lehrer würden psychologisch betreut. Vorfälle dieser Art seien bis dahin der Schulbehörde nicht bekannt gewesen.