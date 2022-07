Nach Blitzeinschlag: Stall mit 260 Schweinen brennt – Tiere sterben

Bei einem Brand in einer Mastanlage in Drebber (Landkreis Diepholz) sind die meisten Schweine gestorben. Das teilte die Polizei mit. Demnach sei die Anlage in der Nacht zu Freitag von einem Blitz getroffen worden.

Zwei Ställe hätten daraufhin gebrannt, so ein Sprecher. „In dem einen waren Geräte, in dem anderen die Schweine und Futtermittel untergebracht.“

Nach Blitzeinschlag im Landkreis Diepholz: Schweinestall brennt

260 Schweine befanden sich in der brennenden Anlage, die Großzahl der Tiere sei gestorben. „Wir gehen davon aus, dass auch die wenigen überlebenden Schweine aufgrund der Verletzungen noch sterben werden“, teilte der Sprecher ferner mit.

Rund 200 Feuerwehrleute waren zum Löschen der Flammen im Einsatz. Der Schaden beträgt nach Schätzungen der Polizei ungefähr 600.000 Euro. Die Ermittlungen dauern an. (dg)