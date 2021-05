Mutter und Sohn getötet: Mädchen (11) vermisst – Polizei findet weitere Kinderleiche

Bispingen -

Am Sonntag wurden in einem Einfamilienhaus die Leichen von einer Mutter (35) und ihrem Sohn (4) gefunden. Von einer weiteren Tochter (11) fehlte jede Spur. Nun haben die Beamten eine weitere schreckliche Entdeckung gemacht.

Der Fall erregt deutschlandweites Aufsehen. Am Sonntagnachmittag wurde in dem schmucken Häuschen in Bispingen (Landkreis Heidekreis) ein erschütternder Fund gemacht. Polizisten fanden dort eine 35-Jährige sowie ihren Sohn (4) tot auf. Beide wurden nach MOPO-Informationen Opfer eines Gewaltverbrechens.

Bispingen: Polizei findet weitere Kinderleiche

Von der ebenfalls dort lebenden Tochter (11) fehlte jede Spur. Nach ihr wurde großflächig gesucht. Zunächst mit einer Drohne. Später kamen dann ein Polizeihubschrauber und sogar ein Kampfjet mit Wärmebildkamera zum Einsatz. Vergeblich – von ihr fehlte jede Spur. Auch am Dienstag suchte die Polizei fieberhaft nach dem vermissten Mädchen.

Dann die schreckliche Entdeckung: Wie die Staatsanwaltschaft Lüneburg der MOPO bestätigte, wurde gegen Mittag eine weitere Kinderleiche gefunden. Nach MOPO-Informationen lag der Leichnam an einem Waldweg in Schneverdingen (Landkreis Heidekreis) nahe der Bundesstraße 3 zwischen der A7 und dem Scharrler Kreisel.

Totes Kind gefunden: Obduktion soll Klarheit bringen

Aus ermittlungstaktischen Gründen machen die Behörden keine weiteren Angaben zur Auffindesituation. Auch nicht wie und vom wem der Leichnam entdeckt wurde. Der Ort des Fundes liegt aber nur wenige Kilometer von Bispingen entfernt. Eine Obduktion soll nun Klarheit bringen, ob es sich bei der Kinderleiche um die vermisste 11-Jährige handelt.

Noch am Sonntag hatte die Polizei einen Tatverdächtigen (34) verhaftet. Es handelt sich dabei um den Lebensgefährten der getöteten Mutter. Der Mann machte bislang keine Angaben zu dem Geschehen. Ein Haftrichter erließ Haftbefehl wegen des Verdachts des zweifachen Mordes. Er kam in U-Haft.