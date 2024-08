Mutter mit 30 Messerstichen getötet – Freispruch!

An der Tat selbst hat das Gericht keine Zweifel: Ein Mann hat seine Mutter (62) mit mehr als 30 Messerstichen getötet. Trotzdem wurde der Angeklagte freigesprochen. Auf freiem Fuß ist er deshalb nicht.

Der 38-Jährige sei nicht schuldfähig, erklärte eine Sprecherin des Landgerichts Aurich in Ostfriesland nach der Urteilsverkündung am Donnerstag. Das Gericht habe ihn freigesprochen, er müsse aber für unbefristete Zeit in eine psychiatrische Klinik.

Das Landgericht habe keine Zweifel an der Tat, sagte die Sprecherin. „Es war Totschlag.“ Laut Anklage eskalierte der Streit Mitte Februar in dem gemeinsamen Wohnhaus in der Stadt Norden.

Norden: Mann tötet Mutter mit 30 Messerstichen

Der Mann sei mit einem Küchenmesser auf seine Mutter losgegangen und habe ihr zahlreiche Stiche und Schnitte am Kopf, an der Schulter und an den Armen zugefügt. Die Frau wurde so schwer verletzt, dass sie verblutete.

Das könnte Sie auch interessieren: Mann sticht mit Cuttermesser auf Passant ein – Prozess wird neu aufgerollt

Der Sohn meldete die Tat selbst bei den Behörden. Auch vor Gericht habe er den Angriff eingeräumt, sagte die Sprecherin des Gerichts. Er habe aber angegeben, sich nicht mehr an den Auslöser des Konflikts erinnern zu können. Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig. (dpa/mp)