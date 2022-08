Motorradfahrer (34) gerät in Gegenverkehr – tot

Schwerer Unfall im Landkreis Emsland: In Werlte ist ein Motorradfahrer (34) am Freitagabend mit einem Auto zusammengestoßen. Er kam dabei ums Leben.

Laut Polizei war der Mann mit seiner Maschine gegen 17 Uhr in einer Kurve in den Gegenverkehr geraten und dort frontal gegen ein entgegenkommendes Auto geprallt.

Werlte: Motorradfahrer stößt gegen Auto – tot

Rettungskräfte konnten für den 34-Jährigen nichts mehr tun. „Er verstarb noch am Unfallort“, so ein Sprecher der Polizei. Die 26-jährige Autofahrerin habe schwere Verletzungen erlitten. Sie sei in ein Krankenhaus gekommen.

Die Straße war aufgrund des Polizeieinsatzes für mehrere Stunden gesperrt. Ermittlungen in dem Fall dauern an. (mp)