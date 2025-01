Nahe Hamburg: Anwohner hören Knallgeräusche – Mobilheim zerstört

Im niedersächsischen Drestedt (Landkreis Harburg) ist am Donnerstagabend ein Mobilheim abgebrannt. Die Polizei ermittelt.

Laut Feuerwehr bemerkten Anwohner gegen 17.30 Uhr an der Poststraße laute Knallgeräusche und eine starke Rauchentwicklung. Als die alarmierten Feuerwehren aus Drestedt, Wenzendorf, Hollenstedt und Appel am Einsatzort eintrafen, stand das Mobilheim bereits in Vollbrand.

Landkreis Harburg: Mobilheim brennt ab

Die im Garten eines ebenfalls leerstehenden Einfamilienhauses stehende Wohneinheit brannte bis auf die Grundplatte nieder. Das angrenzende Wohnhaus blieb von den Flammen verschont.

Feuerwehrleute unter Atemschutz löschten die letzten Glutnester mit Schaum ab. Nach Aussagen von Nachbarn stehen sowohl das Haupthaus als auch das Mobilheim seit mehreren Monaten leer. Die Brandursache ist noch unklar.

Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Zur Höhe des entstandenen Sachschadens konnten die Beamten noch keine Angaben machen. (JOTO/mp)