Mit Vollgas gegen Hauswand – ein Toter (25) bei Unfall im Norden

In Mulsum (Kreis Stade) ist es am frühen Samstagmorgen zu einem tödlichen Verkehrsunfall gekommen. Ein mit zwei Personen besetzter BMW M4 geriet bei hohem Tempo außer Kontrolle und krachte in die Hausfassade eines Gasthof. Einer der Insassen starb.

Der Unfall ereignete sich laut Polizei gegen 4 Uhr in der Straße Höchststadt. Hier sei der BMW mit hohen Tempo unterwegs gewesen. In einer Linkskurve sei das Fahrzeug dann von der Straße abgekommen. Das Auto raste erst über eine Verkehrsinsel und kracht dann in die Fassade eines Gasthof. Binnen weniger Minuten seien Polizei und Rettungskräfte am Einsatzort gewesen.

Ein Toter und ein Schwerverletzter bei Unfall im Norden

Für einen der Insassen, ein 25-Jähriger Mann, kam jede Hilfe zu spät. Er verstarb an der Unfallstelle. Der weitere Insasse kam mit schweren Verletzungen in eine Klinik.

An dem Gebäude entstand hoher Sachschaden, zwei Zimmer seien nicht mehr bewohnbar. Die Personen die sich darin befanden blieben unverletzt.