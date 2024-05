Im Norden: Männer schlagen ihre Frauen brutal zusammen – Polizei ermittelt

Im Raum Lüneburg ermittelt die Polizei in zwei Fällen von häuslicher Gewalt: In Bad Bevensen und Uelzen sollen Männer ihre Partnerinnen brutal zusammengeschlagen haben – einer nahm sogar einen Besenstiel zur Hand.

Zunächst war es laut Polizei ein verbaler Streit, der sich innerhalb der Wohnung in Bad Bevensen (Landkreis Uelzen) an der Straße Bäckergang hochschaukelte. Dann soll der Mann seine Frau aber gepackt und durch mehrere Räume gezerrt haben.

Häusliche Gewalt in Bad Bevensen und Uelzen

Den weiteren Angaben zufolge schlug der Mann dann die Frau gegen den Kopf, unter anderem mit einem Besenstiel – das Opfer erlitt dadurch schwere Verletzungen. Die von Nachbarn alarmierte Polizei löste den Streit auf und leitete ein Verfahren gegen den Mann ein.

Einen Tag später, in der Nacht zu Pfingstmontag, soll dann ein anderer Mann seine Frau an der Lüneburger Straße in Uelzen attackiert haben: Während des Streitgesprächs habe er seine Lebensgefährtin zu Boden gestoßen, wobei sie mehrere Schürfwunden erlitt, sagte ein Polizeisprecher: „Der Aggressor wurde für mehrere Tage der gemeinsamen Wohnung verwiesen.“ Auch in diesem Fall sei ein Verfahren eingeleitet worden. (dg)