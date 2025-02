Mit Anschlag gedroht: SEK nimmt 30-Jährigen bei Hamburg fest

Bei einem Großeinsatz der Polizei haben Spezialkräfte am Mittwochnachmittag in Stelle (Landkreis Harburg) einen Mann nach einer mutmaßlichen Anschlagsdrohung festgenommen. Nach Angaben der Polizeiinspektion Harburg war der Hinweis auf die Bedrohung in der Nacht zuvor bei einer Polizeistation in Hessen eingegangen. Intensive Ermittlungen führten die Beamten zu einem 30-jährigen Tatverdächtigen, der sich in einer Wohnung im Bardenweg aufhielt.

Das zuständige Amtsgericht erließ daraufhin einen Durchsuchungsbeschluss. Am Nachmittag rückte das Spezialeinsatzkommando (SEK) an. Die schwer bewaffneten Beamten positionierten sich rund um das Wohnhaus. Ein Beamter sicherte die Aktion vom Dach eines Transporters aus. Für den Zugriff sperrten die Einsatzkräfte den Bardenweg und eine angrenzende Straße ab.

SEK stürmt Wohnung und nimmt Mann fest

Die Festnahme des Mannes, der eigentlich in Nordrhein-Westfalen gemeldet ist, erfolgte gegen 16.40 Uhr. Anwohner berichteten von einem lauten Knallgeräusch während des Zugriffs. In der Wohnung trafen die Beamten einen weiteren Mann an, den sie zur Befragung mit auf die Dienststelle nahmen. Bei der Durchsuchung stellten die Einsatzkräfte eine Softairpistole, ein Messer und verschiedene Schriftstücke sicher.

Das Fachkommissariat für Staatsschutzdelikte untersucht nun die aufgefundenen Dokumente. Gegen den 30-Jährigen läuft ein Strafverfahren wegen Störung des öffentlichen Friedens durch Androhung von Straftaten.