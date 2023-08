Misslungene Fahrstunde: Neunjähriger fährt Papis Auto zu Schrott

Einen ungewöhnlichen Verkehrsunfall mussten Polizisten am Dienstagnachmittag in Kirchwalsede (Kreis Rotenburg-Wümme) aufnehmen. Dort hatte auf einem Parkplatz ein erst neun Jahre alter Junge Papis Auto gegen einen Baum gelenkt. Sein Vater und er blieben unverletzt.

Wie die Polizei meldete, seien die Beamten am Nachmittag zum Parkplatz am Bullensee gerufen worden. Dort habe es einen Verkehrsunfall gegeben. Am Einsatzort angekommen, sahen die Beamten einen VW-Polo, der gegen einen Baum gecrasht war. Am Steuer: ein neun Jahre alter Junge.

Vater gibt Sohn Fahrstunde – Auto kracht gegen Baum

Laut Polizei habe der Vater (35) seinen Sohn auf den Schoß genommen und ihn lenken lassen. Er selbst habe Gas- und Bremspedal betätigt. Der Neunjährige soll den Wagen dann unvermittelt nach rechts gelenkt haben. Dabei prallte er gegen einen Baum. Vater und Sohn blieben unverletzt. Am Auto entstand aber hoher Sachschaden.