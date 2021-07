Schwerer Unfall im Landkreis Rotenburg: Bei einem missglücktem Überholvorgang am Samstagvormittag auf der K123 in Groß Meckelsen sind zwei Autos gegen einen Baum gefahren – ohne vorher miteinander kollidiert zu sein.

Laut ersten Informationen der Polizei wollte ein Audi-Fahrer (34) einen vor ihm fahrenden Audi überholen. Beim Überholen kam ihm allerdings ein Pkw entgegen: Der 34-Jährige zog nach rechts – genau wie die vor ihm fahrende Audi-Fahrerin, die einen Zusammenstoß beider Fahrzeug offenbar verhindern wollte.

Rotenburg: Zwei Fahrer bei Unfall auf Landstraße verletzt

Beide Audis krachten in am Fahrbahnrand stehende Bäume. Beide Fahrer wurden schwer verletzt und in Kliniken gebracht.

Die Polizei sperrte die Straße und übernahm die Ermittlungen. Auch ein Gutachter wurde gerufen. (dg)