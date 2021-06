Meterhohe Flammen: Mehrfamilienhaus einsturzgefährdet – eine Frau wird vermisst

Marxen –

In der Nacht zu Dienstag ist der Dachstuhl eines Mehrfamilienhauses in Marxen im Landkreis Harburg in Flammen aufgegangen. Das Haus in der Straße an der Bahn wurde durch das Feuer zerstört – eine Bewohnerin wird aktuell noch vermisst.

Gegen drei Uhr wurde der Feuerwehr ein Brand gemeldet. Nach ersten Angaben hatte sich der Großteil der Bewohner des Mehrfamilienhauses bereits selbstständig in Sicherheit gebracht, so ein Reporter vor Ort. Eine ältere Bewohnerin der betroffenen Wohnungen werde aktuell noch vermisst.

Der Großteil des Dachstuhls brannte komplett nieder, das Gebäude sei teilweise einsturzgefährdet, mehrere Wohnungen brannten lichterloh. Aufgrund der Einsturzgefahr können die Rettungskräfte nicht in die Wohnung der Vermissten gelangen.

Die Brandursache ist derzeit noch unklar. (sr)