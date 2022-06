Mercedes geht in Flammen auf – Autobahn im Norden gesperrt

Die Freiwillige Feuerwehr ist am Samstagabend zur A7 Höhe Thieshope (Landkreis Harburg) ausgerückt. Dort war ein Mercedes in Flammen aufgegangen. Die Autobahn wurde in Richtung Süden voll gesperrt. Verletzte gab es zum Glück nicht.

Laut eines Feuerwehrsprechers meldeten Autofahrer auf der A7 in Richtung Süden ein brennendes Auto zwischen den Anschlussstellen Thieshope und Garlstorf. Bereits auf der Anfahrt konnten die Retter den schwarzen Rauchpilz über der Autobahn sehen.

Auf A7 im Norden: Mercedes geht in Flammen auf

Ersten Erkenntnissen zufolge soll der Fahrer die Flammen während der Fahrt bemerkt haben. Er steuerte den Wagen auf den Standstreifen und brachte seine Familie und sich in Sicherheit. Das Auto brannte trotz intensiver Löschversuche durch die Feuerwehr aus. Die Autobahn war in Richtung Süden kurzzeitig voll gesperrt.