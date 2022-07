Bank im Norden gesprengt – Gebäude stürzt teilweise ein

Unbekannte haben in der Nacht zum Mittwoch einen Geldautomat der Landessparkasse zu Oldenburg in Edewecht (Landkreis Ammerland) gesprengt. Die Detonation war so heftig, dass der gesamte Bankvorraum einstürzte. Die Täter:innen konnten zunächst flüchten.

Gegen 3 Uhr versuchten die Unbekannten nach Angaben der Polizei, per Sprengung einen Geldautomaten der Bankfiliale in der Hauptstraße aufzubrechen. Und waren bei der Sprengstoff-Menge offenbar sehr großzügig: Die massive Explosion beschädigte das Gebäude schwer – das Mauerwerk flog meterweit auf die Straße.

Die Täter:innen flüchteten nach bisherigen Erkenntnissen anschließend mit einem Auto in unbekannte Richtung. Bis zum Mittwochmorgen blieb die Fahndung noch ohne Erfolg.

Ob die Täter:innen Geld erbeuten konnten, war am Morgen noch unklar. Für den Verkehr kam es im Bereich der Bankfiliale aufgrund von Straßensperrungen zu Einschränkungen.

Im Einsatz waren unter anderem die Ortsfeuerwehren aus Edewecht, Osterscheps und Husbäke, der Rettungsdienst Ammerland und ein Notfallseelsorger. Auch ein Baufachberater vom THW war bereits vor Ort.

Kripobeamte haben am Tatort erste Spuren gesichert. Die Ermittlungen laufen. Hinweise zur Tat nimmt die Polizei unter Tel. (0441) 790-4115 entgegen. (dpa/fbo)