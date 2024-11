Überfall auf Supermarkt: Maskierter schlägt Kassierer mit Pistole gegen den Kopf

Am Montagabend betritt ein Maskierter einen Supermarkt in Bad Salzdetfurth. Er bedroht einen Kassierer mit einer Pistole und will Geld. Doch er bekommt es nicht.

Ein Maskierter hat in Bad Salzdetfurth im Kreis Hildesheim versucht, einen Supermarkt zu überfallen. Nach ersten Erkenntnissen hielt er gegen 21.50 Uhr einem Kassierer eine Pistole vor und verlangte von ihm die Tageseinnahmen, wie die Polizei mitteilte.

Kreis Hildesheim: Räuber flieht ohne Beute – Kassierer am Kopf verletzt

Das Geld bekam er den Angaben zufolge jedoch nicht und schlug dem Kassierer mit dem Griffstück der Pistole gegen den Kopf. Danach sei er geflohen.

Der Kassierer wurde durch den Schlag leicht verletzt. Die Polizei sucht Zeugen. (dpa/mp)