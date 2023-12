Mann über Bord – dramatische Suche in Nordsee vor Helgoland

Weit draußen auf der Nordsee stürzt am Mittwoch der Seemann eines Fischkutters mitten in der Nacht über Bord. Sofort rücken Seenotretter aus, um den Vermissten zu suchen. Doch starker Wind und hohe Wellen erschweren den Einsatz. Welche Chance gibt es, den Seemann lebend zu finden?

Laut einem Sprecher der Deutschen Gesellschaft zur Rettung Schiffbrüchiger (DGzRS) ging gegen 0.20 Uhr ein Notruf in der Rettungsleitstelle ein. An Bord eines Fischkutters, der unter britischer Flagge fährt, wurde eines von insgesamt acht Besatzungsmitgliedern vermisst. Zum Zeitpunkt des Unglücks herrschte eine Wellenhöhe von etwa fünf Metern.

Die Suche wird über die Rettungsleitstelle der DGzRS gesteuert.

Hubschrauber, Seenotretter und Marineflieger im Einsatz

Mehrere Schiffe der Seenotretter und Hubschrauber, darunter auch das Kreuzfahrtschiff „Artania“, das sich in der Nähe befand, suchen an der abgelegenen Unglücksstelle, weit draußen in der Deutschen Bucht, mehr als 110 Kilometer westlich der Hochseeinsel Helgoland. Bisher fehlt von dem vermissten Mann jedoch jede Spur.

Die Suchmaßnahmen wurden am Mittwochvormittag wieder aufgenommen und dauern weiterhin an. Welche Überlebenschance der vermisste Seemann in der kalten Nordsee habe, hänge von mehreren Faktoren ab, sagte der DGzRS-Sprecher. Ausschlaggebend seien etwa sein Gesundheitszustand und, ob der Seemann eine Schutzausrüstung trug.