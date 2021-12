Aus bisher ungeklärter Ursache brannte im Landkreis Cuxhaven am frühen Dienstagmorgen ein Haus. Bei dem Feuer kam ein Mensch ums Leben, ein Ausbreiten der Flammen auf Nachbargebäude konnte die Feuerwehr verhindern.

Um 4.45 Uhr am Dienstagmorgen wurde die Feuerwehr alarmiert: Ein Einfamilienhaus in Wanna im Landkreis Cuxhaven brenne. Als die Feuerwehrleute eintrafen, habe das Gebäude schon komplett in Flammen gestanden. Die Löscharbeiten dauerten bis in den Morgen, eine Ausbreitung des Feuers auf andere Gebäude konnte die Feuerwehr aber verhindern.

Ein Toter durch Hausbrand nahe Cuxhaven

Bei dem Brand ist ein Mann ums Leben gekommen. Es seien keine weiteren Personen verletzt worden, so ein Polizeisprecher am Dienstagmorgen. Der Tote wurde als der 67 Jahre alte Bewohner des Hauses identifiziert.

Für die Bewohner der Gemeinde Wanna bestand wegen der starken Rauchentwicklung ein Warnhinweis, der jedoch nach aktuellen Informationen wieder aufgehoben wurde. Die Polizei Cuxhaven nahm die Ermittlungen zur Brandursache auf. (dpa/mp)