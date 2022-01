Mann rutscht mit Auto ins Hafenbecken – Lebensgefahr

Schwerer Unfall in Emden: Ein 94-Jähriger ist am Freitagabend mit seinem Auto ins Hafenbecken gestürzt. Rettungstaucher konnten den Mann zwar retten – doch er wurde lebensgefährlich verletzt.

Der Autofahrer sei am Freitagabend aus bislang unbekannter Ursache über die Deichbefestigung hinausgefahren und über die Böschung in den Außenhafen des dortigen Borkum-Anlegers gerutscht, sagte eine Polizeisprecherin am Samstag.

Schwerer Autounfall im Norden: Mann in Lebensgefahr

Der Wagen sei nahezu vollständig im Wasser versunken. Rettungstaucher der Feuerwehr konnten den 94-Jährigen befreien und an Land bringen. Anschließend wurde er in ein Krankenhaus gebracht.

Am Samstagvormittag bestand weiterhin Lebensgefahr, wie die Polizeisprecherin mitteilte. (dpa/ncd)