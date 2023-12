Mann lag tot in Wohngebiet – 20- und 21-Jähriger festgenommen

Nach einem mutmaßlichen Gewaltverbrechen an einem 56-Jährigen in Cuxhaven hat die Polizei zwei Männer im Alter von 20 und 21 Jahren festgenommen.

Der 56-Jährige war am Sonntagmorgen von Angehörigen leblos in einem Wohngebiet in der Innenstadt gefunden worden. Bei ihm wurden Stichverletzungen festgestellt, die zum Tode führten.

Nach Zeugenhinweisen gerieten die Männer in Verdacht, wie die Polizei am Dienstagabend mitteilte. Sie sollen in der Nacht zum Sonntag auf das Opfer getroffen sein.

Es wurden nach Angaben der Polizei auch umfangreiche Beweismittel sichergestellt. Die Männer wurden in verschiedene Justizvollzugsanstalten gebracht. Die Polizei bedankte sich ausdrücklich für die Hinweise aus der Bevölkerung, „die maßgeblich zu dem schnellen Ermittlungserfolg beigetragen haben“.

Die Ermittlungen – unter anderem zum Tathintergrund – dauern an, wie es weiter hieß. (mp/dpa)