Mann in der Elbe verschwunden: Einsatzkräfte auf Suche nach Vermisstem

Eine großangelegte Suchaktion nach einem vermissten Mann läuft seit dem Samstagnachmittag an und auf der Elbe im Landkreis Harburg.

Nach Angaben der Einsatzkräfte vor Ort konzentrieren sich die Suchmaßnahmen auf den Bereich der Elbe bei Winsen (Luhe). Mehrere Boote der Feuerwehren und der DLRG suchen systematisch die Wasserfläche ab, während weitere Helfer von Feuerwehr und Polizei am Uferbereich unterwegs sind.

Eine Drohne überfliegt das Gebiet aus der Luft, Taucher sind ebenfalls im Einsatz und speziell ausgebildete Suchhunde unterstützen die Rettungsteams am Ufer. Zu den Umständen, die zum Verschwinden des Mannes führten, gab es zunächst keine Informationen. Die intensive Suchaktion dauerte am späten Nachmittag noch an.