In Braunschweig wurde ein 43-jähriger Mann verhaftet, der in Gegenwart seiner Arbeitskollegen drohte, seine Vorgesetzten umzubringen. Die Polizei hat Ermittlungen wegen der Androhung von Straftaten und eines waffenrechtlichen Verstoßes aufgenommen.

Am Dienstagabend kündigte der 43-Jährige an, seine Vorgesetzten während eines Mitarbeitergesprächs zu töten. Zuvor hatte er von seiner bevorstehenden Kündigung erfahren. Die Kollegen informierten daraufhin die Polizei, die den 43-Jährigen in seiner Wohnung antraf und ihn festnahm. Bei der Durchsuchung der Wohnung fanden die Beamten Chemikalien, Schusswaffen und dazugehörige Munition.

Die Chemikalien sowie die gesamte Wohnung wurden von Spezialisten untersucht. Auf Nachfrage bei der Pressestelle der Polizei Braunschweig hieß es gegenüber der MOPO: „Bei Schusswaffen und Munition handelt es sich um „legale Schusswaffen“. Ob der 43-Jährige aber wirklich die Erlaubnis in Form einer Waffenbesitzkarte hat, müssen die weiteren Ermittlungen klären.“ (mp)