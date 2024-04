Mann beim Pinkeln verprügelt – Fußballfans unter Verdacht

Auseinandersetzung in Peine: Ein Mann ist in der niedersächsischen Kleinstadt beim Pinkeln an einem Feldweg von Unbekannten angegriffen worden. Der 31-Jährige wurde verletzt und kam ins Krankenhaus.

Wie die Polizei mitteilte, war der 31-Jährige in der Nacht zum Samstag zusammen mit einem 30 Jahre alten Begleiter mit dem Auto unterwegs. Wegen eines dringenden Bedürfnisses hätten die beiden an einem Feldweg gehalten, um dort zu urinieren, so ein Polizeisprecher.

Prügel-Opfer geben Hannover-96-Fans die Schuld an der Attacke

Plötzlich seien nach Angaben der beiden Männer zwei weitere Wagen in den Feldweg gefahren. Deren Insassen seien ausgestiegen, hätten auf den 31-Jährigen eingeschlagen und seien geflüchtet. Der Mann sei im Gesicht verletzt und in einem Krankenhaus behandelt worden.

Der 30-jährige Beifahrer gab an, dass es sich bei den Angreifern um Fans von Hannover 96 gehandelt habe, teilte die Polizei mit. Er selbst und das Opfer seien „dem Umfeld der Braunschweiger Fanszene zuzuordnen“, hieß es. Die Polizei ermittelt nun zu den Hintergründen der Tat.

Eintracht Braunschweig und Hannover 96 treffen am Sonntag im Zweitliga-Derby aufeinander. Die beiden niedersächsischen Vereine verbindet seit Jahrzehnten eine der stärksten Rivalitäten im deutschen Fußball. (dpa/ng)