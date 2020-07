Mann bedrängt Kind (11): Polizei fahndet nach diesem Verdächtigen

Eicklingen -

Die Tat ereignete sich bereits am 11. Mai dieses Jahres: Auf einem Feldweg bei Eicklingen (Kreis Celle) bedrängte ein bislang unbekannter Mann eine Elfjährige und nahm sexuelle Handlungen an sich selbst vor. Er verfolgte das Mädchen mit einem Auto und baute sich ohne Hose vor ihr auf. Die Schülerin konnte entkommen.

Weil alle Fahndungsmaßnahmen bislang ergebnislos verliefen, entschied sich die Staatsanwaltschaft zu einer zeitnahen Öffentlichkeitsfahndung mit einem Phantomfoto.

Polizei sucht Täter mit Phantomfoto

Die Elfjährige war am 11. Mai mit ihrem Fahrrad auf einem Feldweg unterwegs, als der Täter sie mit einem blauen Auto überholte, anhielt und dann ausstieg. Danach habe er sein Genital hervorgeholt. Als das Mädchen ihn passiert hatte, stieg er in sein Auto und fuhr entblößt neben ihr her. Danach stoppte er ein zweites Mal. Diesmal stieg er untenrum unbekleidet aus und baute sich vor der entgegenkommenden Schülerin auf. Danach ließ er von einer weiteren Verfolgung ab.

Das könnte Sie auch interessieren: Fieses „Upskirting“ – Voyeuren droht nun der Knast

Der Täter ist ca. 25 bis 35 Jahre alt und etwa 1,80 bis 1,85 Meter groß mit schlanker Figur. Er hatte eine rötliche Wuschelfrisur und einen gleichfarbenen, kurzgeschorenen Vollbart. Dabei trug er eine neongelbe Arbeitsjacke mit orangefarbenen Taschenaufsätzen. Hinweise an die Polizei unter 05141 277 215 / oder 413.