Malheur beim Einkaufen: Feuerwehr befreit Jugendliche aus ungewöhnlicher Lage

Celle –

So etwas hatten die Retter aus Celle (Niedersachsen) vermutlich auch noch nicht erlebt: Am Freitagabend wurden sie zu einem Supermarkt-Parkplatz gerufen. Hier steckte eine Jugendliche in der Klemme.

Wie ein Sprecher der Celler Feuerwehr mitteilte, wurde die Retter zu einem Einsatz auf einem Supermarktparkplatz an der Hannoverschen Straße gerufen. Hier steckte eine Jugendliche seit gut 30 Minuten im Kindersitz eines Einkaufswagens fest.

Im Norden: Feuerwehr befreit Mädchen aus ungewöhnlicher Lage

Die Retter staunten zunächst, dann befreiten sie die Heranwachsende mit einem Bolzenschneider aus ihrer misslichen Lage. Anschließend wurde sie vom Rettungsdienst versorgt und konnte danach gehen.

Unter welchen Umständen sie in die Lage geraten war, teilte die Feuerwehr nicht mit.