Drama im Norden: Lkw und Audi kollidieren an Kreuzung – ein Mann stirbt

In Heede in der Samtgemeinde Dörpen im Landkreis Emsland ist am Montag ein Mann bei einem Autounfall ums Leben gekommen. Der Autofahrer (78) war mit einem Lkw zusammengekracht.

Der Unfall passierte gegen 12 Uhr auf der Bundesstraße 401, hieß es von der Polizei. Der 78-jährige kollidierte am Montag mit seinem Audi Q3 samt Anhänger in einem Kreuzungsbereich aus zunächst unbekannter Ursache mit einem Lastwagen.

B401 bei Dörpen: Autofahrer (78) stirbt nach Unfall mit Lkw

Der Lkw kippte von der Fahrbahn, der 54-jährige Fahrer blieb unverletzt. Der Audi-Fahrer verstarb trotz Reanimationsversuchen von Ersthelfern noch am Unfallort.

Wegen der Bergungsarbeiten wurde der Kreuzungsbereich für mehrere Stunden voll gesperrt. Auch die Ausfahrt der A31 in Dörpen in Fahrtrichtung Oldenburg wurde bis zum Abend gesperrt.

Beide Fahrzeuge sind laut Polizei ein Totalschaden. Den entstandenen Sachschaden schätzten die Beamten auf rund 120.000 Euro. (dpa/mp)