Lkw rammt Auto: Zwei Verletzte bei schwerem Unfall im Norden

Schwerer Verkehrsunfall bei Barrl im Heidekreis: Am Donnerstagmittag ist auf der B3 ein Laster mit einem Auto zusammengestoßen. Laut Polizei parkte ein Renault am Straßenrand, als der Laster-Fahrer diesen überholen wollte. Doch in diesem Moment soll der 67-Jährige im Renault wieder auf die Bundesstraße gelenkt haben.

Der Lkw-Fahrer habe nicht mehr bremsen können und sei mit seinem Laster in die Fahrerseite des Auto gefahren, so ein Polizeisprecher. Die 65-jährige Beifahrerin wurde in dem Renault eingeklemmt und musste gerettet werden. Sie kam per Rettungshubschrauber in eine Klinik nach Hamburg. Der 67-Jährige wurde verletzt von Sanitätern versorgt.

Lkw stößt gegen Auto: Zwei Verletzte bei Unfall im Heidekreis

Der Laster-Fahrer blieb unverletzt, wurde aber vom Kriseninterventionsteam betreut. Die Polizei hat Ermittlungen in dem Fall aufgenommen. Die B3 war für mehrere Stunden voll gesperrt. (dg)