Dieser Busfahrer hatte Glück im Unglück: Kurz vor Mitternacht hat in Braunschweig am Donnerstag ein Linienbus eine Straßenbahnhaltestelle gerammt.

Wie die Feuerwehr mitteilte, überfuhr der Bus dabei ein Geländer der Haltstelle und prallte außerdem gegen eine Straßenlaterne. Den Angaben zu Folge wurde bei dem Unfall nur der Fahrer des Linienbusses leicht verletzt. Er wurde in ein Krankenhaus gebracht.

Braunschweig: Linienbus kracht in Straßenbahnhaltestelle

Laut Feuerwehr hatte der Mann Glück im Unglück, denn ein Rohr des Geländers habe die Front des Busses durchbohrt und ihn nur um wenige Zentimeter verfehlt.

Neben dem Fahrer befand sich nur ein Fahrgast in dem Bus, der unverletzt blieb. An der Straßenbahnhaltestelle hielten sich zum Zeitpunkt des Unfalls keine Fahrgäste auf.

Geländer durchbohrt Front und verfehlt Busfahrer nur knapp

Sowohl an der Haltestelle als auch am Linienbus sei jedoch ein erheblicher Schaden entstanden, teilte die Feuerwehr mit.

Zur Höhe konnten noch keine Angaben gemacht werden. Warum es zu dem Unfall kam, war zunächst unklar. (mp/dpa)