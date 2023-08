Grausiger Fund auf Feldweg: Frau entdeckt Leichen neben brennendem Auto

Eine Frau hat am Mittwochmorgen zwei Leichen neben zwei Autos auf einem Feldweg bei Salzhausen (Landkreis Harburg) entdeckt. Was zunächst wie ein Verkehrsunfall aussah, könnte nach ersten Erkenntnissen der Polizei ein Mord mit anschließender Selbsttötung gewesen sein.

Die Zeugin habe sich gegen 9.20 Uhr an die Polizei gewandt, hieß es am Nachmittag. In der Feldmark zwischen Salzhausen und Vierhöfen hatte die Frau zwei leblose Personen und zwei Fahrzeuge entdeckt. Eines der Autos stand bereits in Flammen, als die Einsatzkräfte vor Ort eintrafen.

Landkreis Harburg: Mann tötet Ex-Partnerin und sich selbst

Der Leichnam einer 44 Jahre alten Frau, der in der Nähe des Autos lag, verbrannte. Zudem fanden die Beamten den Leichnam eines 74-jährigen Mannes, der eine tödliche Schussverletzung aufwies.

Mutmaßlich handelte es sich bei der Gewalttat um einen Femizid, also um die Tötung einer Frau allein wegen ihres Geschlechts, durch einen Mann, der ihr nahestand.

Der 74-Jährige und die 44-Jährige sollen nach ersten Ermittlungen Ex-Partner gewesen sein und in der Region gewohnt haben. Es gebe Hinweise, dass der Mann zunächst die Frau tötete, danach das Feuer im Heck des Autos legte und sich anschließend selbst mit der Waffe tötete. Unmittelbar am Tatort lag eine großkalibrige Schusswaffe. Die beiden Autos konnte die Polizei den beiden Toten zuordnen. Einen Autounfall, wie von der Zeugin zunächst gemeldet, hat es nach bisherigen Erkenntnissen nicht gegeben.

Hilfe in schweren Stunden

Ihre Gedanken hören nicht auf zu kreisen? Sie befinden sich in einer scheinbar ausweglosen Situation und spielen mit dem Gedanken, sich das Leben zu nehmen? Hier finden Sie Beratungs- und Seelsorgeangebote:

Telefonseelsorge: Unter 0800 – 111 0 111 oder 0800 – 111 0 222 erreichen Sie rund um die Uhr Mitarbeiter, mit denen Sie Sorgen und Ängste teilen können. Auch ein Gespräch via Chat ist möglich. telefonseelsorge.de

Kinder- und Jugendtelefon: Das Angebot des Vereins „Nummer gegen Kummer“ richtet sich vor allem an junge Menschen. Erreichbar montags bis samstags von 14 bis 20 Uhr unter 11 6 111 oder 0800 – 111 0 333. Samstags nehmen die jungen Berater des Teams „Jugendliche beraten Jugendliche“ die Gespräche an. nummergegenkummer.de.

Muslimisches Seelsorge-Telefon: Die Mitarbeiter von MuTeS sind 24 Stunden unter 030 – 44 35 09 821 zu erreichen. Viele sprechen Türkisch. mutes.de

Deutsche Gesellschaft für Suizidprävention: Eine Übersicht aller telefonischer, regionaler, Online- und Mail-Beratungsangebote in Deutschland gibt es unter suizidprophylaxe.de