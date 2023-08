Was tun gegen den Lehrermangel? Niedersachsens Ministerpräsident möchte Pensionäre an die Schulen zurückzuholen.

Ministerpräsident Stephan Weil (SPD) hat sich dafür ausgesprochen, angesichts des Lehrkräftemangels stärker um pensionierte Lehrerinnen und Lehrer zu werben. „Natürlich haben wir ein Interesse daran, dass pensionierte Lehrerinnen und Lehrer darüber nachdenken, ob sie nicht in Teilzeit in die Schule zurückkehren und Unterricht machen wollen. Da müssen wir sicher nicht nur in Niedersachsen die Anreize verstärken”, sagte der SPD-Politiker der „Neuen Osnabrücker Zeitung”. Ein Instrumentarium dafür nannte der Regierungschef dem Bericht zufolge nicht. Am Donnerstag beginnt in Niedersachsen das neue Schuljahr.

Anreize, um auch im Rentenalter noch zu arbeiten