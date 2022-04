Knall und zerbrochene Scheiben: Unbekannte sprengen Geldautomat bei Hamburg

Polizeieinsatz nach Geldautomaten-Sprengung! Am Freitagmorgen knallte es laut in Ramelsloh (Landkreis Harburg) – bislang unbekannte Täter hatten sich im Vorraum einer Sparkasse an einem Geldautomaten zu schaffen gemacht.

Wie die Polizei mitteilte, seien die Beamten gegen 3.10 Uhr in die Ohlendorfer Straße gerufen worden. Als die Polizisten am Einsatzort eintrafen, fanden sie eine Spur der Verwüstung. Bislang unbekannte Täter hatten einen Geldautomaten im Vorraum einer Bank gesprengt. Scheiben gingen zu Bruch.

Ramelsloh: Geldautomat in Bank gesprengt

Laut Polizei haben sich bereits Zeugen gemeldet, die kurz nach der Explosion einen mit mehreren Personen besetzten Pkw davon fahren gesehen haben. Ob die Täter Beute gemacht haben und welche Summe sich der Sachschaden beläuft, konnte die Polizei am Freitagmorgen noch nicht beantworten. Mögliche Zeugen, die weitere Hinweise auf die Täter geben können, sollen sich unter der Rufnummer (04181) 2850 zu melden.