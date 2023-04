Laster liefert Gras statt Gemüse: Vier Festnahmen im Norden

Ein Gemüselaster, vier Festnahmen und 160 Kilogramm sichergestelltes Marihuana. So lautet die Bilanz einer Polizeiaktion in Bissendorf im Landkreis Osnabrück.

Beamte durchsuchten am Montag eine Lagerhalle, in der drei Menschen den Sattelzug entluden, wie das Landeskriminalamt am Dienstag mitteilte. Die Verdächtigen wurden vorläufig festgenommen; das Rauschgift wurde beschlagnahmt.

Bissendorf: Polizei nimmt kleine Drogen-Bande fest

In einem Laster stellten die Beamten rund 160 Kilogramm Marihuana sicher. Die Drogen haben laut den Beamten einen Straßenverkaufswert von mindestens 750.000 Euro.

Die drei festgenommen Männer sind im Alter zwischen 32 und 65 Jahren. Zusätzlich wurde auch der mutmaßliche Kopf der Gruppe und Hauptbeschuldigte, ein 35-Jähriger, in seiner Wohnung in Ronnenberg (Region Hannover) festgenommen. Sie sollen einem Haftrichter vorgeführt werden.

Insgesamt wurden sieben Wohnungen und die Gewerbehalle in der Region Hannover durchsucht. Neben Drogen wurden unter anderem auch mehrere tausend Euro Bargeld und ein Auto beschlagnahmt.

Der Durchsuchung gingen den Angaben nach umfangreiche Ermittlungen voraus. Den vier Männern wird unter anderem Einfuhr und Handeltreiben mit großen Mengen Cannabis vorgeworfen. (dpa/mp)