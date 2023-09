Lampe im Kinderzimmer setzt Wohncontainer in Flammen

Am Mittwochabend brannte es in einem Wohncontainer für Geflüchtete in der Königsberger Straße in Sittensen (Landkreis Rotenburg). Der Grund für den Brand sei wahrscheinlich eine Lampe im Kinderzimmer gewesen.

Als die Einsatzkräfte am Mittwochabend am Wohncontainer eintrafen, war das Feuer bereits gelöscht. Die Polizei teilt mit, dass es bisher keine Hinweise auf ein Fremdverschulden gibt. Ersten Ermittlungen zufolge hatte Kleidung, die über einer Lampe hing, angefangen zu brennen.

Fünf Personen wurden verletzt

Durch das entstandene Rauchgas wurden fünf Familienmitglieder leicht verletzt. Die drei Kinder waren zwischen einem und acht Jahren alt. Sie und ihre Eltern wurden zur Beobachtung in das Rotenburger Diakonieklinikum gebracht.