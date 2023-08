Lärmpegel wird Traktor-Falschparker zum Verhängnis

Ein Traktorfahrer hat in der Nacht zu Samstag seinen Trecker auf dem Marktplatz in der Nienburger Innenstadt abgestellt und ist in eine nahe Kneipe gegangen. Es wurde ein teurer Abend, als die Polizei die falsch geparkte Landmaschine entdeckte und sich in den umliegenden Lokalen auf die Suche nach dem Halter machte.

Gegen 23.45 Uhr haben die Beamten den großen Traktor auf dem Marktplatz von Nienburg an der Weser entdeckt, eine Fahrerin oder ein Fahrer war nicht zu sehen, berichtet die Polizeiinspektion Nienburg/Schaumburg. Also machten sich die Polizisten auf die Suche nach dem Besitzer.

Herrenloser Fendt-Trecker in Nienburger Innenstadt – Polizei sucht Fahrer

In der nächsten Gastronomie konnten die Polizeibeamten zwar nicht den Fahrer, allerdings einige Zeugen ausfindig machen. So sei der Traktorfahrer etwa vor einer halben Stunde auf dem Marktplatz angekommen und in ein anderes Lokal eingekehrt, schildert die Polizei die Zeugenaussagen. Der Lärm seines Gefährtes war dem Traktorfahrer zum Verhängnis geworden, da die Gäste ihn aufgrund der hohen Lautstärke bemerkt hatten, heißt es weiter.

In dem Lokal, das die Zeugen benannt hatten, konnten die Polizisten den 40jährigen Traktorfahrer schließlich finden. Zunächst zeigte er sich zwar uneinsichtig, dann parkte der Mann aus der Samtgemeinde Weser-Aue seinen Traktor aber doch noch um, so die Polizeiinspektion. Schnell wird der Mann den Abend sicher nicht vergessen – oder nochmals unerlaubt auf dem Marktplatz parken: ES gab ein Verwarngeld in Höhe von 55 Euro. (fbl)