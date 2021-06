Ladung sollte an Imbiss gehen: Polizei macht Ekel-Fund in Transporter

Bremen –

Die Polizei Bremen hat am Dienstagvormittag auf der Autobahn 1 einen Transporter mit 55 Grillhähnchen gestoppt. Das Fleisch lag einfach ungekühlt im Transporter – es sollte an einen Imbiss in Niedersachsen geliefert werden.

Der 45-jährige Fahrer war auf der A1 in Richtung Osnabrück unterwegs. Bei einer Verkehrskontrolle fanden die Beamten neben Pommes und Salatsaucen die ungekühlten Hähnchen.

Ekel-Fund auf A1: Polizei findet 55 ungekühlte Grillhähnchen

Die Polizei rief einen Mitarbeiter der Lebensmittelüberwachung hinzu. Dieser stellte fest, dass es im Laderaum bereits deutlich zu warm für die leicht verderblichen Lebensmittel geworden war. Er ordnete die Entsorgung der Ladung an. Auf den Fahrer wartet nun ein empfindliches Bußgeld. (abu)