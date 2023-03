Unfassbar! Welpe aus Auto geworfen – Fahrer haut einfach ab

Wie herzlos! Ein Autofahrer hat in Königslutter (Landkreis Helmstedt) bei Braunschweig einen Welpen aus dem Auto geschmissen und ist einfach abgehauen.

Wie eine Zeugin beobachtete, wurde der Yorkshire-Terrier gegen 11.50 Uhr am Samstag im Riesenberger Weg aus einem roten Wagen geworfen.

Der Fahrer haute einfach ab – und ließ den Welpen zurück. Die Zeugin verständigte umgehend die Polizei, die den Hund in eine Tierklinik brachte. Nach bisherigen Erkenntnissen wurde der Welpe nicht verletzt, er blieb jedoch vorerst in der Klinik. Hinweise auf den Fahrer gibt es bisher nicht. Die Ermittlungen dauern an. (elu)