Klingt sehr lecker: Das gibt es an Weihnachten im Knast

Tausende Menschen in Niedersachsen müssen Weihnachten im Gefängnis verbringen. Gefeiert wird aber auch bei ihnen.

Heiligabend wird in niedersächsischen Gefängnissen traditionell Kartoffelsalat mir Bockwurst serviert. Die Beamtinnen und Beamten der 13 Justizvollzugsanstalten (JVA) würden den Häftlingen „ein Weihnachtsfest in feierlicher Stimmung“ ermöglichen, gab das niedersächsische Justizministerium bekannt. Circa 4800 Gefangene verbringen Weihnachten demnach hinter Gittern.

Weihnachten im Knast: Bockwurst und Kartoffelsalat

An den Weihnachtsfeiertagen gebe es Klassiker wie Ente mit Rotkohl und Klößen oder Wildgerichte. Teilweise werde auch zusammen gebacken. In einigen Anstalten würden Weihnachtstüten mit Lebensmitteln von Ehrenamtlichen ausgegeben. Zudem gebe es an den meisten Standorten gesonderte Weihnachtsfeiern an Heiligabend sowie Gottesdienste an Heiligabend und den zwei Feiertagen.

Für den Kontakt zur eigenen Familie gebe es besondere Besuchszeiten sowie Geschenkangebote. So können Inhaftierte der JVA Bremervörde ihren Kindern über den Verein Engelbaum ein Weihnachtsgeschenk zuschicken. In der JVA Uelzen können inhaftierte Väter eine CD mit von ihnen vorgelesenen Märchen oder Geschichten aufnehmen, um sie ihren Kindern als Geschenk zu schicken.