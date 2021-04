Kleinkind im Auto: Unfall im Norden: Fahrer kommt von der Straße ab und rast gegen Baum

Drochtersen -

Am Sonntagabend hat es auf der Landesstraße 111 in Drochtersen im Landkreis Stade einen schweren Verkehrsunfall gegeben: Der Fahrer eines VW-Passats aus Hamburg verlor die Kontrolle über seinen Wagen und krachte in einen Straßengraben. Dabei wurden die drei Insassen verletzt – darunter auch ein zweijähriges Kind.

Wie die Polizei berichtet, ereignete sich der Unfall gegen 18 Uhr auf der Landesstraße zwischen der A26 und der Altlänger Straße. Der 31-jährige Fahrer verlor aus noch ungeklärter Ursache in einer langgezogenen Rechtskurve die Kontrolle über sein Fahrzeug und kam dann nach links von der Fahrbahn ab.

Unfall in Drochtersen: Fahrer verliert die Kontrolle

Der Wagen verfehlte knapp einen Baum, fuhr durch den Straßengraben durch einen Weidezaun, über ein Feld und kam schließlich an einem Baum, der sich in einem weiteren Straßengraben befand, zum Stehen.

Durch den Crash wurde der Fahrer, seine 23-jährige Mitfahrerin sowie ein zweijähriges Kind verletzt. Sie kamen nach der Erstversorgung durch den Notarzt in ein Krankenhaus.

Durch die Unfallmaßnahmen war die Landesstraße 111 zeitweise voll gesperrt. Es kam laut Polizei zu leichten Behinderungen.

Polizei Stade sucht nach zwei Zeugen des Unfalls

Die Polizei sucht nun nach zwei Autofahrern, die Zeugen des Vorfalls gewesen sein sollen: ein zum Unfallzeitpunkt entgegenkommender Pkw, der abbremsen musste, sowie ein Fahrzeug, das hinter dem Unfallfahrzeug auf der Straße unterwegs gewesen sein soll. Die beiden Fahrer werden gebeten, sich unter der Tel. (04141) 102215 bei der Stader Wache zu melden. (maw)