Kinderzimmer in Flammen – Familie plötzlich obdachlos

Die Feuerwehr verhinderte am Sonntagnachmittag in Buchholz im Landkreis Harburg einen Großbrand. Ein Kinderzimmer in einem Mehrfamilienhaus stand in Flammen. Die Bewohner reagierten geistesgegenwärtig – doch in ihre Wohnung kann die Familie nicht mehr.

Um 17.16 Uhr ging der Notruf bei der Feuerwehr ein. In der Erikastraße wurde aus einem Zimmer im Hochparterre eines Mehrfamilienhauses eine starke Rauchentwicklung gemeldet – es handelte sich um das Kinderzimmer einer fünfköpfigen Familie, so ein Polizeisprecher zur MOPO.

Kinderzimmer in Flammen – Bewohner retten sich ins Freie

Als die Retter am Einsatzort eintrafen, stand das Zimmer bereits komplett in Flammen. Glücklicherweise hatten sich alle Bewohner des Hauses schon ins Freie gerettet.

Das Feuer war schnell gelöscht. Verletzt wurde niemand. Die Wohnung ist vorerst unbewohnbar. Die Ursache für den Brand ist noch unklar. (rei)