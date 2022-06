Kinderwagen brennt in Treppenhaus – drei Menschen verletzt

Im Treppenhaus eines Mehrfamilienhauses in Buchholz in der Nordheide (Landkreis Harburg), rund 20 Kilometer von Hamburg entfernt, hat in der Nacht zu Samstag ein Kinderwagen gebrannt. Drei Menschen wurden verletzt.

Der Notruf ging um kurz nach 1 Uhr ein. Anwohner des Veilchenweges sprachen von einer starken Rauchentwicklung. Als die Feuerwehr eintraf, standen einige Bewohner des Hauses bereits auf ihren Balkonen, weil der Rauch den Weg durchs Treppenhaus versperrte.

Buchholz: Kinderwagen brennt in Treppenhaus – drei Verletzte

Die Retter löschten den brennenden Kinderwagen, versorgten im Anschluss die neun Mieter des Gebäudes. „Drei von ihnen hatten so viel Rauchgase eingeatmet, dass sie ins Krankenhaus gebracht werden mussten“, sagte ein Sprecher der Polizei.

Eine Tatortgruppe der Kripo untersuchte noch in der Nacht das Treppenhaus und den Kinderwagen. Die Beamten prüfen auch den Verdacht der vorsätzlichen Brandstiftung. (dg)