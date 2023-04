Kinder unter Verdacht – ein Verletzter nach Zimmerbrand

In Winsen Luhe (Landkreis Harburg) ist am Samstagmittag in einem Mehrfamilienhaus ein Brand ausgebrochen. Vermutlich hatten Kinder in ihrem Kinderzimmer gezündelt – und lösten einen Großeinsatz aus.

Gegen 12.30 Uhr sei laut Feuerwehr über den Notruf ein Brand in einem Wohnhaus in der Ahornallee gemeldet worden. Weil zunächst befürchtet wurde, dass sich noch Menschen in den Räumen aufhalten, rückte ein Großaufgebot an Einsatzkräften an.

Feuer in Kinderzimmer – ein Verletzter

Das Feuer war nach gut 30 Minuten gelöscht. Laut Polizei gab es einen Verletzten, der vom Rettungsdienst versorgt wurde. In einem Kinderzimmer soll ein Gegenstand gebrannt haben, die Flammen seien auf eine Matratze übergesprungen. Die weiteren Ermittlungen dauern an.