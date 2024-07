Mutter hält Kinder seit Monaten versteckt – Fahndung mit internationalem Haftbefehl

Die Polizei fahndet im Landkreis Harburg und in Nordrhein-Westfalen nach einer Frau, die ihre beiden Kinder trotz Sorgerechtsvereinbarung nicht an den Vater zurückgegeben hat. Die Polizei fragt: Wer kann Hinweise zum Aufenthaltsort von Priscilla Patricia Lefoldt und ihren Kindern machen?

Laut Polizei lebt die Frau (35) von ihrem in Mönchengladbach lebenden Mann getrennt. Sie habe für vereinbarte Tage ein Umgangsrecht zugesprochen bekommen. Davon machte sie am Wochenende vom 13. bis 14. Januar dieses Jahres Gebrauch, brachte die Kinder (5 und 7 Jahre) aber nicht wie vereinbart am darauffolgenden Montag zurück. Stattdessen verschwand sie spurlos.

Frau wird mit internationalem Haftbefehl gesucht

Es erging ein nationaler und europäischer Haftbefehl. Nun ergaben sich Hinweise darauf, dass sich die 35-Jährige im Raum Moisburg aufhalten könnte. Die Polizei fragt: Wer hat Priscilla Patricia Lefoldt und ihre beiden Kinder gesehen oder kann Hinweise zum aktuellen Aufenthaltsort machen? Hinweise nimmt jede Polizeidienststelle entgegen.