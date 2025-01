Kind steckt in der Klemme: Ungewöhnlicher Einsatz bei Hamburg

Die Stader Feuerwehr ist am Donnerstagmittag zu einem Mutter-Kind-Heim gerufen worden. Von dort war ein ungewöhnlicher Notfall gemeldet worden.

„Kind in Not und mit Kopf eingeklemmt“, so lautete die Einsatzmeldung, die die Retter der Feuerwehr Stade gegen 11.10 Uhr erreichte. Schnell fuhren sie zum Einsatzort, einem Mutter-Kind-Heim an der Dankersstraße. Ein Rettungswagen war ebenfalls dabei.

An der Adresse angekommen, bot sich den Einsatzkräften ein ungewöhnlicher Anblick. Ein Kleinkind hatte sich einen Toilettenaufsatz über den Kopf gezogen und steckte darin fest. Gefahr, dass das Kind ersticken könnte, bestand nicht. Feuerwehrleute schmierten etwas Spülmittel um den Rand des Klo-Aufsatzes und befreiten das Kind aus der misslichen Lage. Ins Krankenhaus musste es nicht gebracht werden.