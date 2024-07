Kind allein im Metronom unterwegs – Polizei findet die Mutter

In einem Metronom von Hamburg nach Celle ist am Mittwochmorgen ein kleiner Junge aufgegriffen worden. Das Kind hatte die Reise ohne Begleitung und offenbar unbemerkt angetreten. Die Polizei startete eine Öffentlichkeitsfahndung.

Das Kind sei laut einem Polizeisprecher einer Reisenden im Metronom von Hamburg nach Celle aufgefallen. Wo genau der etwa Sechsjährige zugestiegen sein könnte, war unklar. Die Frau alarmierte die Polizei.

Erleichterung: Polizei macht Mutter ausfindig

Die Beamten erwarteten den Zug gegen 7.10 Uhr am Bahnhof Celle und nahmen das Kind in ihre Obhut. Der Junge, der an einer geistigen Behinderung leidet und konnte den Beamten deswegen nicht erklären, wo er wohnt und wie seine Eltern heißen.

Etwa eine Stunde später dann Entwarnung: „Dank der Hinweise aus dem Netz und schnellen engagierten Ermittlungen konnte die Mutter des im Metronom aufgegriffenen Jungen festgestellt werden“, so ein Polizeisprecher. Das Kind war offenbar unbemerkt in Uelzen in den Zug gestiegen. Kind und Mutter konnten wieder zusammengebracht werden.