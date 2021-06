Kiloweise Drogen im Auto entdeckt: Schmuggler hat eine billige Ausrede parat

Bad Bentheim –

Angeblich wollte der 27-Jährige am vergangenen Sonnabend nur seine Familie besuchen. Jetzt sitzt er in der Haftanstalt. Der Mann wollte Drogen im Wert von mehr als 300.000 Euro über die deutsch-niederländische Grenze schmuggeln.

Gegen 15.20 Uhr hielt eine Streife der Bundespolizei den Täter im Gewerbepark Bad Bentheim-Gildehaus an. Der Mann war gerade mit dem Auto aus den Niederlanden eingereist und den Beamten im Zuge der Grenzüberwachung aufgefallen.

Bei einer Untersuchung des Wagens stellten die Polizisten eine Tüte mit rund vier Kilo Crystal Meth und einen Plastikkanister mit zweieinhalb Litern flüssigem Amphetamin sicher. Außerdem wurden noch geringe Mengen an MDMA und Kokain gefunden.

Mann hatte Drogen im Wert von über 300.000 Euro im Auto

Die Ware wurde beschlagnahmt und der 27-Jährige dem Zollfahndungsamt Essen übergeben. Die beschlagnahmten Drogen sollen auf der Straße einen Verkaufswert von rund 342.000 Euro haben.

Das könnte Sie auch interessieren:Im Keller des Hauses – Sohn (33) betreibt mit Vater Drogen-Plantage

Nachdem die Staatsanwaltschaft Osnabrück am Sonntag einen Untersuchungshaftbefehl gegen den Drogenschmuggler beantragte, wurde der Täter in eine Justizvollzugsanstalt übergeben. Den Beamten erzählte er zuvor noch, dass er lediglich wegen eines Familienbesuches in den Niederlanden war.