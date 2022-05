Keine Kraft mehr: 15-Jähriger von DLRG-Schwimmern gerettet

Schwimmer der Deutschen Lebens-Rettungs-Gesellschaft (DLRG) haben in Todtglüsingen (Landkreis Harburg) einen 15-Jährigen vom Ponton in der Mitte eines Baggersees gerettet. Laut Angaben der Feuerwehr war der Jugendliche am Samstag um kurz vor 21 Uhr rausgeschwommen, als er merkte, dass seine Kräfte nachließen.

„Seine Freunde am Ufer setzten einen Notruf ab“, so ein Feuerwehrsprecher. Nach der Rettung durch zwei Helfer des DLRG wurde der 15-Jährige mit einer Decke gewärmt, kurz darauf dann mit einer leichten Unterkühlung in ein Krankenhaus gebracht.

Landkreis Harburg: 15-Jähriger von DLRG-Schwimmern gerettet

Der Jugendliche habe genau richtig gehandelt, so Einsatzkräfte von vor Ort, „indem er nicht versuchte, erschöpft doch noch zurück ans Ufer zu schwimmen“, sondern auf dem Ponton blieb. Auch seine Freunde, die sofort Hilfe holten, wurden von den Rettern für ihr „umsichtiges Handeln“ gelobt. (dg)