Juwelier ausgeplündert! Polizei fahndet nach Mann mit Spielzeug-Tasche

Raubüberfall am Montagnachmittag auf ein Juweliergeschäft in Tostedt (Landkreis Harburg): Der Täter bedroht die Angestellten mit einer Waffe. Seine Beute transportiert er in einer auffälligen Spielzeug-Tasche ab.

Der maskierte Täter betrat gegen 15.30 Uhr das Geschäft an der Straße Unter den Linden auf Höhe der Straße Himmelsweg. Laut Polizei bedrohte er die zwei anwesenden Mitarbeiterinnen mit einer Waffe und forderte Geld und Schmuck.

Die Beute, die mehrere Tausend Euro wert sein soll, stopfte der Räuber in eine blaue Plastik-Tasche des Spielzeughandels „Smyth Toys Superstores“. Der Schriftzug prangt in großen rot-gelben Lettern darauf. Der Mann flüchtete in unbekannte Richtung.

Tostedt (Kreis Harburg): Raubüberfall auf Juwelierladen

Der Täter ist circa 1,90 Meter groß mit schlanker Statur. Er hatte einen dunklen Dreitagebart und sprach akzentfrei Deutsch.

Das könnte Sie auch interessieren: Tödliche Schüsse in Hamburg: „Das ist ein Alarmzeichen”, sagt der Polizist

Er war mit einer schwarzen Kapuzenjacke, schwarzem Basecap, einer blauen Jeans und schwarzen Sneakers bekleidet. Der Mann trug schwarze Handschuhe und hatte das Gesicht mit dem Jackenkragen maskiert. Hinweise an Tel. (04181) 2850.