Uhus, Bussarde und sogar einen Weißkopfseeadler präsentiert Falknerin Kimberly Wöhrmann in ihrer Flugschau im Wildpark Schwarze Berge. Doch diese neuen Stars am Flughimmel in Vahrendorf (Landkreis Harburg) gibt es sonst nirgends: Bühne frei für die Beatles der Lüfte John, George, Ringo und Paula. Wenn die vier beim Landeanflug ihr Fahrwerk ausfahren, gehen im Publikum erst mal alle in Deckung. Und mit der Orientierung klappt es auch noch nicht so gut ...