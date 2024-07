Jetzt breiten sich auch noch die neuen Corona-Varianten aus

In Niedersachsen treten derzeit vermehrt Corona-Infektionen auf. Im Labor des Niedersächsischen Landesgesundheitsamtes (NLGA) seien auch die neuen sogenannten Flirt-Varianten KP.1, KP.2 und KP.3 nachgewiesen worden, sagte ein Behördensprecher.

Dabei handele es sich um Variationen der bereits bekannten Omikron-Variante. „Die Ansteckungsfähigkeit ist hoch, das heißt die Varianten sind sehr leicht übertragbar“, sagte der Sprecher.

Tatsächliche Fallzahl höher vermutet

Die sogenannte Sieben-Tage-Inzidenz in Niedersachsen stieg in den vergangenen Wochen von nahezu 0 auf 4,8. Die Inzidenz beschreibt, wie viele Neuinfektionen pro 100.000 Einwohnerinnen und Einwohner in den vergangenen sieben Tagen gemeldet wurden. Während der Corona-Pandemie war dieser Wert sehr wichtig, um das Infektionsgeschehen einzuschätzen.

Dem Landesgesundheitsamt zufolge dürfte die tatsächliche Inzidenz um ein Vielfaches höher liegen, da nur noch im Einzelfall getestet und gemeldet werde. Derzeit gebe es keinen regionalen Schwerpunkt des Infektionsgeschehens in Niedersachsen. Auch der Hausärzteverband Niedersachsen beobachtet einen „leichten Anstieg“ der Corona-Fälle in den Praxen.

Die Symptome der neuen Corona-Varianten sind laut NLGA-Sprecher die aus der Pandemie bekannten wie Erkältungssymptome, Gliederschmerzen und Husten. Eine abschließende Einschätzung zur Schwere der Erkrankungen nach Ansteckung mit den neuen Varianten gebe es noch nicht.

Auch andere Erreger im Umlauf

Auch andere Erreger wie Rhino- oder Enteroviren, die Auslöser einer sogenannten Sommergrippe sein könnten, werden aktuell im Labor des Landesgesundheitsamtes nachgewiesen.

NLGA-Präsident Fabian Feil sagte: „Wer Erkältungssymptome hat, sollte Kontakte zu anderen Menschen vermeiden und insbesondere keine Veranstaltungen aufsuchen, bei denen viele Menschen eng zusammenkommen.“ Wenn sich der Kontakt mit anderen Menschen nicht vermeiden lasse, solle eine Maske getragen werden. Wichtig für alle sei regelmäßiges Händewaschen.

Das Radrennen Tour de France verzeichnete am Dienstag seinen fünften offiziellen Corona-Fall, vier Profis mussten bisher aufgeben. (dpa/mp)